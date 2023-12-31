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  4. Yer: Düzce! Yakalanınca ateşe verdi

Yer: Düzce! Yakalanınca ateşe verdi

31.12.2023 22:43 | Son Güncelleme:
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Düzce'de polis uygulamasında durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ceza uygulanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Motosikleti polisler yoldan geçen Düzce Belediyesi'ne ait sulama aracı ile söndürürken, sürücüye 21 bin 112 lira ceza uygulandı.

Yer: Düzce! Yakalanınca ateşe verdi

Olay akşam saatlerinde Karahacımusa Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri plakası olmayan bir motosikleti durdurdu.

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ATEŞE VERDİ

Sürücü H.S.’den ehliyet isteyen polis ekiplerine direnen sürücü daha sonra ceza uygulanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Yanan motosikleti polisler yoldan geçen Düzce Belediyesi'ne ait sulama aracı ile söndürdü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı. Yanan motosiklet ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: DHA

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