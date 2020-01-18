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  4. Yer: Edirne! Bocuk Gecesi'ne binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Bocuk Gecesi'ne binlerce kişi akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 20:55 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı.

Kutlamalarda objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yüzlerine makyaj yapıp Bocuk Gecesi'ni kutlayanlar, kışın en soğuk gecesinde çarşaflara sarılıp komşularını Bocuk Geliyor diyerek korkutuyor.

ESKİ BALKAN GELENEĞİ

ESKİ BALKAN GELENEĞİ
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği düzenleniyor.

CADILAR BAYRAMI DEĞİL

CADILAR BAYRAMI DEĞİL
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleştiğini söyledi.
Helvacıoğlu, "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir. Etkinliğin konseptini geleneğe göre düzenledik." dedi.
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Bocuk Gecesi Edirne

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