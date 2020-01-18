Yer: Edirne! Bocuk Gecesi'ne binlerce kişi akın etti

Kutlamalarda objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yüzlerine makyaj yapıp Bocuk Gecesi'ni kutlayanlar, kışın en soğuk gecesinde çarşaflara sarılıp komşularını Bocuk Geliyor diyerek korkutuyor.

ESKİ BALKAN GELENEĞİ Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği düzenleniyor.

CADILAR BAYRAMI DEĞİL Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleştiğini söyledi.