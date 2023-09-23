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Yer: Edirne! Polisleri bile çileden çıkardı: 'Seni zıplatırım'

23.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de alkollü bir kişi, belindeki silahını yoldan geçenlere göstererek tehdit etti. Şahıs vatandaşları tehdit ettiği esnada polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurlarına zorluk çıkartan şahıs, "Kızın manitasına yazdı, ondan gösterdim. Zaten ceza yazacaksın ne olacak. Elini ayağınızı kırarım, seni zıplatırım ha" dedi.

Yer: Edirne! Polisleri bile çileden çıkardı: 'Seni zıplatırım'

Olay, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edirne’de gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşları belindeki tabancayı göstererek korkutan alkollü şüpheli B. S’yi o esnada olay yerinden geçen polis ekipleri suçüstü yakaladı.

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SİLAHA EL KONULDU

Polisler, şüpheli şahıs B. S.’nin üst aramasını yaptı. Polisleri görünce ellini beline atan şahsa hızlı bir şekilde müdahale edildi.
Polis memurlarına zorluk çıkaran şüpheli şahıs B. S.’nin yapılan üst aramasında üzerinde bulunan silaha el konuldu.
Çevredeki vatandaşlarda polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti.

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Polislere de hakaret eden B. S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B. S'yi gözaltına aldı.

"SENİ ZIPLATIRIM HA"

Polis memurlarına ağza alınmayacak sözler sarf eden şüpheli B. S. gözaltına alınırken, “Kızın manitasına yazdı, ondan gösterdim. Ben yanlış bir şey yaptığıma inanmıyorum. Zaten ceza yazacaksın ne olacak. Hayırdır yani ne olmuş. Manitasının yanındaki adamı sarkıntılık yapmak adamlık mı, hayırdır? Kafana göre sen ne iş yapacaksın? Elini ayağınızı kırarım, seni zıplatırım ha” dedi.

Kaynak: İHA

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