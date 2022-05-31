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  4. Yer: Edirne! Yaşlı adam can havliyle cama çıktı, sundurmada mahsur kaldı

Yer: Edirne! Yaşlı adam can havliyle cama çıktı, sundurmada mahsur kaldı

31.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 70 yaşındaki Yaşar Jipka, evinde gaz kaçağı olduğunu düşününce apartmanın sundurmasında mahsur kaldı. Mahsur kalan adamı o halde görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. Jipka, evde gaz kaçağı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine pencereden dışarı çıktığını söylerken, kontrol amaçlı ambulansa alındı Jipka tedaviyi kabul etmedi.

Yer: Edirne! Yaşlı adam can havliyle cama çıktı, sundurmada mahsur kaldı

Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta bulunan apartmanda oturan Yaşar Jipka, evinde gaz kaçağı olduğundan şüphelendi. 1'inci kattaki evinin kapısının dışarıdan kilitli olması nedeniyle pencereden apartmanın sundurmasına çıkan Jipka, burada mahsur kaldı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

2,5 metre yüksekliğindeki sundurmada Jipka'yı gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle Jipka'ya ulaşarak kurtardı. Jipka, evde gaz kaçağı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine pencereden dışarı çıktığını söyledi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Yaşar Jipka, tedaviyi kabul etmedi.

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(DHA/AA)


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