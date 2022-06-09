HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Elazığ! Ailesi eliyle çıkardı, belirtiler 5 gün sonra ortaya çıktı

Yer: Elazığ! Ailesi eliyle çıkardı, belirtiler 5 gün sonra ortaya çıktı

09.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki çocuk kene tarafından ısırıldı. Keneyi aile eliyle çıkarırken semptomlar 5 gün sonra ortaya çıktı. Kenenin ısırdığı yerin şişmesi, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetlerinin görülmesi üzerine çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 5 gün önce Işıkyolu köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuğun kafasını kene ısırdı. Çocuğun tepkisi üzerine aile, keneyi elleriyle çıkarıp attı. Olayın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından kenenin ısırdığı bölgenin şişmesi, çocukta mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine aile durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇIPLAK ELLE ÇIKARMAYIN

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uzmanlar kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiğini hatırlattı.

Screenshot_4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultan'ı kimyasalla yakmıştı! 'Keşke ona değil bana olsaydı' Sultan'ı kimyasalla yakmıştı! 'Keşke ona değil bana olsaydı'
6 aydır kayıptı! Ailesi yıkıldı: Kafatası bakın nerede bulundu6 aydır kayıptı! Ailesi yıkıldı: Kafatası bakın nerede bulundu
Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı

Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

Büyükşen cinayetinde kan donduran büyü detayı!

Büyükşen cinayetinde kan donduran büyü detayı!

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İlginizi Çekebilir

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.