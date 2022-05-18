Yer: Elazığ! Görenler şaşkına döndü, gözleri ve kafası yok

Elazığ'da bir buzağı dünyaya gözleri ve kafatası oluşmadan dünyaya geldi. Görenlerin şaşkına döndüğü buzağı ile ilgili olarak "Çok nadir görülen bir durum" diyen veteriner hekim Hikmet Biçer, "Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok" dedi.

GÖZLERİ VE KAFASI YOK

Elazığ'da bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti. Bölgeye gelen veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor. Çok nadir görülen bir durum. Kafatası oluşumu olmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Kaynak: İHA

