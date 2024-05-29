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Yer: Erzurum! 16 yaşındaki genç kız dayısını öldürdü: Suç dosyası kabarık çıktı

29.05.2024 23:09
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Erzurum'da 16 yaşındaki genç kız, gece sokağa çıktığı için iddiaya göre kendisini darp eden dayısı M.T.’yi bıçaklayarak öldürdü. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.’nın 'Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

Yer: Erzurum! 16 yaşındaki genç kız dayısını öldürdü: Suç dosyası kabarık çıktı

Olay bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan’dan Erzurum’a anneannesinin yanına gelen İ.A., dün akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23 .00 sıralarında eve döndü. Sabaha karşı 02.00 sıralarında eve içkili gelen dayısı M.T. ile İ.A. arasında akşamları sokağa çıkma yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darp etmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. M.T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ASANSÖRE TAŞIDI

İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.’nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.’nın 'Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzurum
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