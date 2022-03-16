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Yer: Erzurum! Garip olay, bir gecede kayboldu

16.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede kayboldu. Vatandaşlar sabah karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi.

Yer: Erzurum! Garip olay, bir gecede kayboldu

Erzurum'da kullanılmayan bir binanın merdiveni bir gece kayboldu. Vatandaşlar karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken olayla ilgili hırsızlardan şüpheleniliyor.

BİR GECEDE KAYBOLDU

İddiaya göre, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveni bir gecede kayboldu. Mahalleli, sabah evlerinden çıktığında bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti. Girişi kaybolan merdivenin havada duran halini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi. Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar, tehlike oluşturduğunu ifade ettikleri merdivenin onarılması veya yıkılmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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