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  4. Yer: Erzurum! Hastalıklarından kurtulmak isteyenler şifayı mineralli kum banyosunda arıyor: "Arkadaşlara tavsiye ediyorum muhakkak yapsınlar"

Yer: Erzurum! Hastalıklarından kurtulmak isteyenler şifayı mineralli kum banyosunda arıyor: "Arkadaşlara tavsiye ediyorum muhakkak yapsınlar"

04.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü dereye gelen vatandaşlar, yağmur sularının volkanik dağdan getirmiş olduğu mineralli kumlarda şifa arıyor. Derenin kumları eklem ağrıları, romatizmal hastalıklarından kurtulmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında bölgeye gelenler, birkaç kez kum banyosu yapıyor. Fırsat bulunca kum banyosu yapanlardan biri olan Sezgin Polat ise "Buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum muhakkak kum banyosu yapsınlar" şeklinde konuştu.

Oltu ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki dere, ilk bahar aylarında yağmur sularının çevredeki volkanik dağlardan getirdiği minarelli kumlarla kaplanıyor. Yaz aylarında suyu azalan derede ortaya çıkan kumlar, şifa arayanların uğrak yeri haline geliyor. Eklem ağrısı ya da romatizması bulunanlar yazın 3-4 kez kum banyosu yaparak iyileşmeyi umut ediyor. Kuma girmenin faydasını gördüklerini belirten Oltulular, kış aylarına daha sağlıklı girdiklerini söylüyor.

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"KUMLAR MİNERAL, DEMİR VE MAGNEZİT AÇISINDAN ÇOK ZENGİN"

Oltulu pratisyen doktor, aynı zamanda fitoterapist İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda kalmalarını tavsiye ediyor. Ekinci, "Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici, düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağ'ın eteğindeki Söğütlü Dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum" diye konuştu.

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"OLTULU ARKADAŞLARA TAVSİYE EDİYORUM"

Kocaeli'den memleketi Oltu'ya tatile gelen Sezgin Polat, fırsat bulunca kum banyosu yapanlardan biri. Kum banyosunu daha önce de duyduğunu belirten Polat, "Deredeki kumların ayaklardaki romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum. 2 gün aralıklarla 3 seanstır kum banyosu yapıyorum. İnanın çok faydalı. Bu kum banyosunu tekrarlamak lazım. Buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum muhakkak kum banyosu yapsınlar" dedi. (DHA)


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Erzurum Oltu kum şifa mineral filtreli güneş kremi
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