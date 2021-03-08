Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar köyünde kuyu içinde bulunan suyun renginin sarı olması köylülerin dikkatini çekti. Suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden vatandaşlar suya çakmak çakınca yanmaya başladı. Yetkililer tarafından yapılan araştırmalara göre suda çok yoğun bir metan gazının bulunduğu ve bundan dolayı suyun yanma özelliğini gösterdiği, ayrıca metan gazının bulunmasının doğal gaz kaynağı olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

KÖYDEKİ EFSANE

Öte yandan köydeki efsaneye göre ise Almanların ve Rusların 55 yıl önce sondaj ile bu suyu çıkardıkları ve suyun kaybolmaması içinde işaret olarak etrafını taşla ördükleri söyleniyor.

'ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR'

Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı ve Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, “Bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı ve çeşitli minareller bulunuyor. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan çevre mühendisi olduğu için bu suyun araştırılması için kaynak buldu. Kaynak ve araştırmalara göre burada bir fosil yakıt olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Sonuçlandığında inşallah ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” diye konuştu.