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'Hırsız zil çalmaz' sözü, Esenyurt'ta yalan oldu: Gayet iyi çalıyor

21.06.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Esenyurt. Bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansırken, bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Apartmanda yaşayanlardan biri, '' ‘Hırsızlar zil çalmaz’ diyorlardı ama gayet güzel çalıyor. Apartmana maliyeti iki bin liraya yakın oldu. Artık ne diyelim, boğazından geçmesin, iyi günlerde harcamasın mı diyelim? Alıyor bunu herhalde 300 ile 500 lirasına satıyormuş. İnşallah bulunur'' dedi.

'Hırsız zil çalmaz' sözü, Esenyurt'ta yalan oldu: Gayet iyi çalıyor

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıs, bir binanın dış kapısında bulunan diyafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız, zil sistemini yerinden sökerek çıkardı. Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkaran şahıs, çaldığı diyafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken, durumu emniyet güçlerine bildirildi. Olayın binada yaşayanlara maliyeti iki bin lira olduğu belirtilirken yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“KAPI ZİLİNİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ DUYUNCA ŞOK OLDUK”

Bina sakini Coşkun Özümit, “Sabah haberimiz yoktu. Çocuklarım bizi kahvaltıya davet etmişti ve ona gittik. Saat 11-12 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var ona baktık. Saat 03.58’de maskeli, şapkalı birisi hemen anahtarı sokuyor ve hemen söküp poşetine koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi bize ‘Bugün 3-4 kişi gelip bunlardan alan kişi oldu’ dedi. Karakola gittik ve oraya bildirdik. Bakalım inşallah neticesini bekliyoruz” dedi.

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“ ‘HIRSIZLAR ZİL ÇALMAZ’ DİYORLARDI AMA GAYET GÜZEL ÇALIYORLAR”

Özümit, hırsızın bulunmasını temenni ettiğini söyleyerek, “Apartmana maliyeti iki bin liraya yakın oldu. Artık ne diyelim, boğazından geçmesin, iyi günlerde harcamasın mı diyelim? Alıyor bunu herhalde 300 ile 500 lirasına satıyormuş. İnşallah bulunur. Emniyet güçlerine güveniyoruz. ‘Hırsızlar zil çalmaz’ diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar” diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın binanın dış kapısına geldiği, bir süre etrafı izledikten sonra tornavida ile diafon sistemini söktükten sonra elindeki poşete koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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(İHA)

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Esenyurt
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