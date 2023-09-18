Yer: Esenyurt! Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: 'İmdat... Bırak beni'

Çaresizdi dakikalarca yardım çığlığı attı ama o bağrışları işe yaramadı. Bir yolunu bulup kaçmaya çalıştı yine o olmadı. Erkek şiddetinin adresi İstanbul Esenyurt'tu.

ZORLA ARACA BİNDİRİP KAYBOLDULAR

Genç kadın gece saatlerinde sevgilisiyle birlikte aracın içerisinde oturuyordu. Başta aralarında hiçbir sorun yoktu ancak ilerleyen saatlerde kavgaya tutuştular. İddiaya göre genç kadın aracın içinde bir süre darp edildi. Aracın içinden çıkmak için çaba gösteren kadına adam izin vermedi. Adam sevgilisini zorla araca bindirip gecenin karanlığında kaybolup gitti.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Kadından halen bir haber yok, ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis şimdi her yerde onu arıyor.

"İMDAT...BIRAK BENİ"

Kanal D'nin haberine göre kaydedilen görüntülerde genç kadının "Bu adam beni aldatıyor. Bana yalan söyledin. İmdat... Bırak beni" dediği görüldü.

"KAPIYI KAPATTI, KIZI DARP ETTİ"

Bir mahalleli ise "Kapıyı kapattı, kızı darp etti. Adam arabayı hızla çevirip sokağın başında kadını tekrar yakaladı ve gözden kayboldular" dedi.

