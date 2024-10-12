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  4. Yer: Esenyurt... Çığlıkları sayesinde kurtuldu! Hamile olduğu ortaya çıktı

Yer: Esenyurt... Çığlıkları sayesinde kurtuldu! Hamile olduğu ortaya çıktı

12.10.2024 16:27
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12.10.2024 16:27
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İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir kadın sokak ortasında tacize uğradı. Kadının bağırması sonrası bölgeden uzaklaşan pis sapık gözaltına alınırken, tacize uğrayan kadının ise hamile olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saat 6.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Z.F. (37) sokak ortasında tanımadığı B.Ç. (29) tarafından tacize uğramış, kadının bağırmasıyla şüpheli şahıs sokaktan kaçarak uzaklaşmıştı. Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından ise saniye saniye kaydedilmişti.

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TACİZE UĞRAYAN KADIN HAMİLEYMİŞ

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.’nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette ki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt cinsel taciz
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