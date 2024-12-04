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  4. Yer: Esenyurt! Cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk öldü

Yer: Esenyurt! Cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk öldü

04.12.2024 17:30
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İstanbul Esenyurt’ta cinsel istismar şüphesiyle bir eve düzenlenen operasyonda polis memuru yaralanmıştı. İstismar şüphelisinin evde zorla tutup yaraladığı 14 yaşındaki çocuk bugün hayatını kaybetti.

Yer: Esenyurt! Cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuk öldü

Esenyurt'ta, 2 Aralık tarihinde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

DAİREYE OPERASYON DÜZENLENDİ!

Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

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YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Eve giren özel harekat polisi, polise ateş açan M.Ö ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İsmail Selim Yıldırım'a ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yıldırım bugün hastanede hayatını kaybetti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Esenyurt
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