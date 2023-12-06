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Yer: Esenyurt! Dolmuş şoförü isyan etti, sosyal medyada gündem oldu: 'Nerenden çıkıyorsa çıksın o para'

06.12.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kaydedilen görüntülerde bir dolmuş şoförü, parasını vermeyen yolcuya isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dolmuş şoförünün kullandığı ifadeler gündem oldu.

Yer: Esenyurt! Dolmuş şoförü isyan etti, sosyal medyada gündem oldu: 'Nerenden çıkıyorsa çıksın o para'

İstanbul Esenyurt'ta ne zaman çekildiği belli olmayan ve iş çıkış saatlerinde kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir yolcu, bindiği minibüste aracın içindeki kalabalıktan faydalanarak parasını vermedi. Durumu fark eden dolmuş şoförü, yolcunun davranışına isyan etti.

"NEREDEN ÇIKIYORSA ÇIKSIN O PARA"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dolmuş şoförü şunları ifade etti:

"Bu para vermeyen kişi Allah belanı versin, tamam mı? Nerenden çıkıyorsa çıksın o para karaktersiz. Annen, baban seni doğurmamış, s.çmış. Bir gün şöyle normal gideyim ya, bir gün ya... Bir gün şu koltukta bir saat oturun da bizi anlayın ya... Hanginizi indirdik bugüne kadar param yok dediniz de..."

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Dolmuş şoförünün yolcuya isyanı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan dolmuş şoförü yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etti.


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İstanbul Esenyurt dolmuş
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