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Yer: Esenyurt! Evden çıktı, 10 dakika sonra olanlar şaşkına çevirdi... 'Burada günlük daireler kiralanıyormuş zaten'

19.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta lüks bir siteye giren hırsızlar, girişi turnikesinin de bozuk olmasını fırsat bilerek bir evden 80 bin TL'lik vurgun yaptı. Site yönetimin gerekli tedbirleri almadığını belirten ev sahibi, ''Eve hırsız girdiğinden emin olduğumda güvenliği aradık. Bizi sakinleştireceği yere ‘Siz mi aldınız?’ ‘Kapı kitli değil miydi?’ ‘Tanıdık biri almış olabilir mi?’ diye sorular sordu. Tüm bunların dışında da günlük olarak daireler kiralanıyormuş. Böyle olduğunu bilseydim taşınmazdım'' dedi.

Yer: Esenyurt! Evden çıktı, 10 dakika sonra olanlar şaşkına çevirdi... 'Burada günlük daireler kiralanıyormuş zaten'

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitenin giriş turnikesin bozuk olduğunu fark eden bir grup kadın, içeriye girerek keşif yapmaya başladı. İddiaya göre takip ettikleri bir ev sahibinin evden çıkması fırsat bilen hırsızlardan 4’ü yük asansörüne binerek evin bulunduğu kata çıktı. Diğer hırsız ise apartmanda bir süre gözcülük yaptıktan sonra arkadaşlarına katıldı. Kısa sürede kapıyı açan hırsızlar, evin altını üstüne getirerek 10 bin TL nakit para ve 70 bin TL’nin üzerinde değere sahip ziynet eşyası çaldı. Kadınlar, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi siteden çıkarken, Esenyurt ve çevre ilçelerde benzer yöntemle çok sayıda hırsızlığa karıştığı öğrenildi. Kadınların olay sonrasında siteden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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"PARFÜMLERİMİ BİLE ÇALMIŞLAR"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan ev sahibi Tuğba Yalçın, “Pazartesi günü 15.22’de evimden çıkıyorum, 15.38 gibi ise 5 kadından 4’ü yük asansörüne binerek dairemin bulunduğu 8. kata çıkıyor. Direk olarak benim evime geliyorlar. Diğeri ise gözcülük yapıyor. Kısa sürede evimden para ve ziynet eşyalarımı çalarak çıkıyorlar. Eve yeğenim ile birlikte geldik. Girdiğimizde evde iğrenç bir koku vardı. Bitkilerimin toprakları yere dökülmüştü. Çanta odama baktığımda hepsinin açılmış olduğunu gördüm. Sonrasında ise banyoda havlulara dokunulduğunu gördüm ve hemen eşimi aradım. 5 dakika içerisinde eve geldi ve ilk başta hırsız girdiğine inanmadı. Bir süre geçtikten sonra odama gittim ve sırt çantamın olmadığını gördüm. Diğer çantama baktım ve 10 bin TL nakit paramın çalındığını gördüm. Televizyonun altında bozuk paralar vardı, onlar gitmiş. Yatak odamızda bozuk paralar vardı, onlar da gitmiş. Biraz daha baktığımda yüzüklerim ve kolyelerimde gitmişti. Parfümlerimi bile çalmışlar” dedi.

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"BURADA BİR SÜRÜ HIRSIZLIK OLUYOR ZATEN"

Site yönetimin gerekli tedbirleri almadığını belirten Yalçın, “Eve hırsız girdiğinden emin olduğumda hemen güvenliği aradık. Bizi sakinleştireceği yere ‘Siz mi aldınız?’ ‘Kapı kitli değil miydi?’ ‘Tanıdık biri almış olabilir mi?’ diye sorular sordu. 80 bin TL değerinde hırsızlık yaşanmış. Ben çıktıktan 10 dakika sonra evime gelen insanlar beni mi takip ediyor diye korkuyorum. Güvenlikli bir sitede yaşıyoruz ama olanlara bakın. 1500 TL aidat veriyoruz. Burası güvenilir bir site olduğu için taşındık buraya. Yönetime hesap sorduğumuzda bize ‘Burada bir sürü hırsızlık oluyor zaten’ diyorlar. Daha önce neden söylemediniz? Tüm bunların dışında da günlük olarak daireler kiralanıyormuş. Böyle olduğunu bilseydim taşınmazdım” dedi.

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(İHA)

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