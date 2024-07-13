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  4. Yer: Esenyurt! Film sahnelerini aratmayacak hırsızlık: Sinyal kesici kullanıp...

Yer: Esenyurt! Film sahnelerini aratmayacak hırsızlık: Sinyal kesici kullanıp...

13.07.2024 09:30
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İstanbul Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayacak bir hırsızlık vakası yaşandı. Bir vatandaş aracını cadde üzerinde park etmek istedi. Kapısını tam kilitleyeceği sırada bir hırsız kullandığı sinyal kesiciyle aracın kilitlenmesine engel oldu. Daha sonra araçta bulunan 300 bin lirayı alarak uzaklaşan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Yer: Esenyurt! Film sahnelerini aratmayacak hırsızlık: Sinyal kesici kullanıp...

Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaptığı satış işlemi sonrası bankaya giden emlakçı Murat Güleç, aracını cadde üzerinde park etti. Kapısını kilitlediği sırada kimliği belirsiz bir şahıs, sinyal kesici kullanarak aracın kilitlenmesine engel oldu. Şüpheli şahıs, önce bankaya doğru giderek Güleç’i kontrol ettikten sonra araca yaklaşarak kapısını açtı. Koltuğun altında bulunan ve içindeki 300 bin lira nakit para olan torbayı alarak araçtan uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay sonrası hırsız kayıplara karışırken parayı sahibine götürmek isteyen Güleç, torbanın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası Güleç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin hırsızı arama çalışmaları devam ederken yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

SİNYAL KESİCİ KULLANARAK ARACI AÇMIŞ

Yaşadığı olayı anlatan vatandaş Murat Güleç, “Tapu Müdürlüğü’nde satış işlemi gerçekleşti. Satıştan sonra ben nakit olarak parayı aldım. Bir kısmını arabada bıraktım. Bir kısmını bankaya yatırmak için arabadan indim. Hırsız büyük ihtimalle sinyal kesici kullanmış. Bankada işim bittiğinde dövizciye gittim. Orada parayı sahibine verecektim. Parayı arabanın koltuğunun altına bırakmıştım. Paranın sahibi beni arayınca koltuğun altına baktım ve paranın yerinde olmadığını gördüm. Uğradığım bankanın önüne gittim. Etrafı aradıktan sonra durumu polis ekiplerine söyledim. Polis ekipleri şu an inceleme yapıyorlar. Şu anda bekliyoruz” dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Esenyurt
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