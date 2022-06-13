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  4. Yer: Esenyurt... Husumetlisini kahvehanede yakalayınca olanlar oldu! Ortalık savaş alanına döndü

Yer: Esenyurt... Husumetlisini kahvehanede yakalayınca olanlar oldu! Ortalık savaş alanına döndü

13.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta husumetlisini kahvehanede yakalayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada dubalar, bıçaklar ve sopalar konuştu. Meydan savaşını andıran kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydan savaşına dönen kavga güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta adeta mydan savaşı çıktı. Olay, dün akşam üzeri Esenyurt pazar yolu caddesi üzerinde oldu. İddialara göre, aynı köyden iki aile arasında uzun zamandır husumet bulunuyordu. Mahalle kahvesinde karşı karşıya gelen aile bireyleri önce sözlü tartışmaya başladı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI! BIÇAKLA YARALANDI

Daha sonra küfürleşen şahısların kavgası sokağa taştı. Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

esenyurt

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kavga ve bıçaklanma anları güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Esenyurt
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