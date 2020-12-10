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  4. Yer: Esenyurt! İlk önce arabayı çaldı, sonra da kredi kartlarıyla alışveriş yaptı

Yer: Esenyurt! İlk önce arabayı çaldı, sonra da kredi kartlarıyla alışveriş yaptı

10.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Yer: Esenyurt! İlk önce arabayı çaldı, sonra da kredi kartlarıyla alışveriş yaptı

İstanbul Esenyurt'ta benzincide otomobilini yıkayan Ceyhun Düz'e yardım eden şüpheli, otomobili alarak kaçtı. Kaçan şüpheliyi durdurmaya çalışan otomobilin sahibi yerde sürüklenirken, şüpheli Düz'e ait kredi kartlarıyla tatlıcıda alışveriş yaparken görüntülendi.

Olay, 4 Aralık Cuma günü Esenyurt'ta bulunan petrol istasyonunda meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, otomobilini yıkayan Ceyhun Düz'ün yanına gelerek yardım etmeye başladı. Şüpheli, otomobil sahibi telefonla konuştuğu sırada otomobile binerek kapıları kilitledi. Şüpheli kaçmaya çalışırken, ona engel olmaya çalışan Ceyhun Düz yerde sürüklendi. Ceyhun Düz, istasyondakilerin otomobiliyle kovaladığı şüpheliyi yakalayamadı. Otomobilinde bıraktığı kredi kartı işlemlerini inceleyen Düz, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan bir tatlıcıda işlem yapıldığını fark etti. Tatlıcıya giden Düz, kamera kayıtlarını incelediğinde otomobilini çalan şüpheliyi tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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'ARACA BİNER BİNMEZ KAPILARI KİLİTLEDİ'

Otomobilin sahibi Ceyhun Düz, "Aracımı yıkamak için bir benzinliğe gittim. Tanımadığım bir kişi yaklaştı. 'Yardım edebilir miyim, yıkayabilir miyim?' diye. Ben de zaten acıdım biraz. Cebine hatta para da koydum. Bu esnada telefonum çaldı benim. Telefonda konuşurken de anahtarı kontak üstünde unutmuşum. Bu araca biner binmez direkt kapıları kilitledi. Ben cama falan vurmaya çalıştım. Vursam da kıramadım. Kapı kolunu tuttum ve arkasında beni sürükleyerek gitti. Arkamdan gelen arkadaşlar da vardı. Arabayla biraz takip falan da ettik ama bulamadık. Ertesi gün öğle saatlerinde de bir tatlıcıya gitmişler. Tatlıcıda da kartları deniyorlar. Herhalde kutlama yapacaklar. Arabanın içinde cüzdanım da vardı. Bütün kartlarımı deniyor zaten. Bunun videoları da var. 6 gün oldu hala bulamadık. Polisten haber bekliyoruz. Belki de kutlamak, tatlı yemek için gitmişler. Zannetmiyorum gerçi böyle bir şey olduğunu da benim kartlarımı denemek için gitmişler buraya. Bulacağız inşallah." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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