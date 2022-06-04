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Yer: Esenyurt: Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar! Numara yapanlar, kaçanlar, ağlayanlar...

04.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen denetimlerde 200 kişi yakalanırken, ilginç anlar da yaşandı. Suriyeli bir kaçak göçmen, otobüse bindirildiği sırada fenalaştı. Ambulansa bindirilen şahsın numara yaptığı ortaya çıktı. Başka bir Suriyeli kaçmaya çalışırken, Angolalı bir kadın ise kaçak olduğu tespit edilen kocası için dakikalarca ağladı.

Yer: Esenyurt: Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar! Numara yapanlar, kaçanlar, ağlayanlar...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde yaklaşık 200 kişi yakalanırken, ortaya ilginç anlar çıktı...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik ilçe genelinde denetim yaptı. Polis ekiplerince, yapılan kontrollerde Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen kişiler, Esenyurt Meydanı'ndaki otobüslere bindirildi. Yaklaşık 200 kişi, Tuzla'daki Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

HASTALIK NUMARASI AMBULANSTA ORTAYA ÇIKTI

Ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişi, otobüse bindirildiği sırada fenalaştı. Polis ekiplerince dışarıya çıkarılan kişiye yardım edilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulansa taşınan kaçak göçmenin, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kişi, Tuzla'ya götürülmek üzere tekrar otobüse bindirildi.

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KAÇMAYA ÇALIŞTI, POLİS TEKRAR YAKALADI

Bir Suriyeli ise bindirildiği otobüsün orta kapısını açtıktan sonra kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine peşinden koşan polis ekipleri, kaçak göçmeni kovalamacının ardından yakaladı.

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KOCASI İÇİN DAKİKALARCA AĞLADI

Angolalı kadın ise kaçak olduğu tespit edildikten sonra otobüse bindirilen kocası için dakikalarca gözyaşı döktü. Kadın otobüsün hareket etmesinin ardından ayrıldı. Angela, "Benim 2 çocuğum var. İşim yok. Kocam orada. Ne yapacağım?" dedi. (DHA)

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