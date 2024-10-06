Yer: Esenyurt! Kıyafetlerini çıkarıp sokakta çırılçıplak gezdi... 3 suç kaydı çıktı! Adli kontrolle serbest

Akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 234’üncü sokakta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38) aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp dışarıya çıktı.
Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B’nin 2 adet kasten yaralama ve 1 adet genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından toplamda 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
A.B.’nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)