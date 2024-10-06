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Yer: Esenyurt! Kıyafetlerini çıkarıp sokakta çırılçıplak gezdi... 3 suç kaydı çıktı! Adli kontrolle serbest

06.10.2024 10:16
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Esenyurt’ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B., sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen ve 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Yer: Esenyurt! Kıyafetlerini çıkarıp sokakta çırılçıplak gezdi... 3 suç kaydı çıktı! Adli kontrolle serbest

Akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 234’üncü sokakta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38) aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp dışarıya çıktı.

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3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B’nin 2 adet kasten yaralama ve 1 adet genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından toplamda 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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A.B.’nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Ç6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt çıplak çırılçıplak
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