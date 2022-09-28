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  4. Yer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştı

Yer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştı

28.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir markette meydana gelen olayda alışverişten sonra fişini almayan müşteri daha sonra tekrar markete girerek fiş istedi. Kasiyerin 'fişi çöpe attım' demesi üzerine müşteri kasiyere saldırdı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, diğer müşteriler de yaşanan olayı film izler gibi izledi.

Yer: Esenyurt! Market fişi tartışmasında ortalık karıştı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kasiyer, alışveriş sonrasında marketten ayrılan müşterinin fişi almaması üzerine çöpe attı. Aradan geçen dakikalarda tekrardan markete gelen müşteri, çalışana fiş sordu.

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''ÇÖPE ATTIM''

Kasiyerin “Çöpe attım” demesi üzerine öfkelenen şahıs, ardından ailesi ile gelerek çalışanı darp etti. Marketteki diğer müşterilerin de film izler gibi kavgayı izlemesi dikkat çekerken, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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