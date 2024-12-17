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  4. Yer: Esenyurt! Pantolonunu indirip apartmanın önüne tuvaletini yaptı

Yer: Esenyurt! Pantolonunu indirip apartmanın önüne tuvaletini yaptı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 23:58
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların midesini bulandırdı. Esenyurt’ta bir şahıs, apartmanın önünde ayakta durarak büyük tuvaletini yaptı. Kadın, tuvaletini yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi orayı terk etti.

Yer: Esenyurt! Pantolonunu indirip apartmanın önüne tuvaletini yaptı

Esenyurt’ta kaydedilen görüntü herkesi şoke etti. Bir kadın pantolonunu indirerek apartmanın önüne büyük tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Paylaşılan görüntü mide bulandırdı.

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ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ!

Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Çevredekilere aldırış etmeyen kadın önce pantolonunu indirdi ardından ise apartmanın ortasında çömelerek tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra ayağa kalkan kadın, üzerini toplayarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt apartman
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