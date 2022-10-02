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  4. Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aracın üzerine çıkıp dakikalarca bağırdı

Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aracın üzerine çıkıp dakikalarca bağırdı

02.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya İstanbul'da kaydedilen görüntüleri konuşuyor. Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı bir şahsın aracının üstüne çıktı. Kaputun üstüne oturarak dakikalarca bağıran kadın, aracın hareket etmesine rağmen kaputtan inmezken görenler şaşkına döndü.

Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aracın üzerine çıkıp dakikalarca bağırdı

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Tartıştığı şahsın aracının üzerine çıkan kadın, kaputun üstüne çıkarak dakikalarca bağırdı. Aracın harekete etmesine aldırmayan kadını görenler şaşkına döndü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP DAKİKALARCA BAĞIRDI

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1267 Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı şahsın aracının üstüne çıkarak oturdu. Cipin kaputunda otururken sürücüye ve etrafa bağıran kadın, araç hareket etmesine rağmen kaputtan inmedi. Durum üzerine sürücü cipten dışarı çıkarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Aracın üstünde dakikalarca oturup bağıran kadının bu eylemi neden yaptığı henüz bilinmezken yaşanan o ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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