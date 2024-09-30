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  4. Yer: Esenyurt! Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada!

Yer: Esenyurt! Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada!

30.09.2024 13:38
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30.09.2024 13:38
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TikTok'ta sosyal medya fenomeni olan Hülya Mizgin isimli kişi İstanbul Esenyurt'ta bir gelinlikçiyi adeta birbirine kattı. Görüntülerde dakikalarca mağaza çalışanlarıyla tartıştığı görülen Mizgin, polisin olay yerine intikal etmesiyle karakola götürüldü. Yaşanan olaylar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir vatandaş Mizgin ile çalışanın 15 dakika boyunca bağırarak tartıştığını ifade etti.

Esenyurt'un Mehterçeşme mahallesindeki bir gelinlikçide yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.İddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca bağıra çağıra tartıştı. Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü.

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Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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15 DAKİKA BAĞIRARAK TARTIŞMIŞLAR

Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü” dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Esenyurt fenomen
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