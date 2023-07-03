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  4. Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

03.07.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir sokağa yayılan koku vatandaşları isyan ettirdi. Kokunun kaynağı ise yabancı uyrukluların kaldıkları evin penceresine koydukları hayvan derileri ve sakatatlardı. Yöresel yemek için tütsülenip pencere önüne konulan hayvan derileri ve sakatatlar sonrasında gerginlik yaşandı. Bina ve sokakta yaşayanlar, yabancı uyruklulardan şikayetçi oldu.

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Esenyurt'ta evin içinde tütsülenip pencere önüne konulan deri ve sakatatlar sokağı ayağa kaldırdı. Yabancı uyruklu komşuları onlarla yöresel yemek yapacaktı fakat sokak sakinleri o kokuya dayanamayınca gerginlik çıktı.

"ÇIPLAK ÇIKIYORLAR"

Yabancı uyruklu bir grup Esenyurt'ta bir daire kiraladı. O günden sonra kimsenin huzuru kalmadı. Sokak sakinleri evde yaşayanların çıplak çıktığını, perdeleri çekmeyip evin içinde çıplak dolaştıklarını aktardı.

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KOKU TÜM SOKAĞI SARDI

Kanal D Haber'in haberine göre bardağı taşıran son damla ise hayvan derileri ve sakatatları evde tütsüleyip pencere önüne koymak oldu. Koku tüm sokağı sardı.

SOLUĞU POLİS MERKEZİNDE ALDI

"İki gündür çok ağır ve dayanılmaz bir koku var" diyen Bahar Demir Arslan, yabancı uyruklu komşularıyla tartışırken 3 yaşındaki kızı da apartmanın kapısının önündeydi. İddiaya göre o komşulardan biri dışarı çıkıp çocuğun kolunu sıktı. Genç kadın çılgına döndü, soluğu polis merkezinde aldı. Arslan, yabancı uyrukluların evden çıkarılması için imza topladı ama sadece binada yaşayanlar değil onlardan tüm sokak şikayetçi. Sonunda ev sahibi de devreye girdi. Bir aya kadar kiracıları evden çıkaracağını söyledi.

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