Yer: Eskişehir... Duvarlardaki Rusça yazı dikkat çekti! Kimse anlamını bilmiyor

Eskişehir’de, özellikle de Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binaya, kimliği belirsiz kişi tarafından sprey boyayla aynı yazı yazıldı.

Rusça “Maleviç” anlamına gelen mahlasını kullanan vandal, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazdı. Söz konusu mahallelerde bulunan neredeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp vandallık yaptı. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikâyetçi. (İHA)





