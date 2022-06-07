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  4. Yer: Eskişehir... Duvarlardaki Rusça yazı dikkat çekti! Kimse anlamını bilmiyor

Yer: Eskişehir... Duvarlardaki Rusça yazı dikkat çekti! Kimse anlamını bilmiyor

07.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in bazı mahallerinde bulunan binaların duvarlarına Rusya yazı yazıldı. Birçok duvara yazılan ve Rusça'da "Maleviç" anlamına geldiği belirtilen yazı vatandaşların dikkatini çekerken, ne anlama geldiği konusundaki sır perdesi ise henüz aralanmadı.

Yer: Eskişehir... Duvarlardaki Rusça yazı dikkat çekti! Kimse anlamını bilmiyor

Eskişehir’de, özellikle de Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binaya, kimliği belirsiz kişi tarafından sprey boyayla aynı yazı yazıldı.

Rusça “Maleviç” anlamına gelen mahlasını kullanan vandal, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazdı. Söz konusu mahallelerde bulunan neredeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp vandallık yaptı. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikâyetçi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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