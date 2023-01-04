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Yer: Eskişehir! Her yerde aranıyordu, saklandığı çatı katında yakalandı

04.01.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı çiğköfteciyi silahla karnından vurdu. Çiğköfteci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan saldırgan bir apartmanın çatı katında yakalandı. Olayda 3 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Yer: Eskişehir! Her yerde aranıyordu, saklandığı çatı katında yakalandı

Olay, Eskişehir Odunpazarı'nda meydana geldi. Bir kişi tartıştığı çiğköfteciyi karnından silahla vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan saldırgan ise bir apartmanın çatı katında yakalandı. Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanan saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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KARNINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI

Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde dün gece 02.00 sıralarında çiğköfteci İbrahim Can T., tartıştığı Sercan İ. tarafından karnından silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli Sercan İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Can T. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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YARDIM EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin plakası tespit edilen bir araçla kaçtığını belirledi. Aracı kullanan ve şüpheli Sercan İ.’ye yardım ettiği belirlenen Olgun Y. kısa sürede yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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OPERASYON DÜZENLENDİ, YAKALANDI

Asayiş ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon için özel harekat ekipleri görevlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Sercan İ., özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı çatı katında silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye kaçışında yardım ettiği belirlenen Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Sercan İ., Önder Ş. ve Yasin Y., ifadeleri için Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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