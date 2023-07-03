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  4. Yer: Eskişehir! Önce kamerayı tokatladılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Yer: Eskişehir! Önce kamerayı tokatladılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

03.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 4 kadın, hırsızlık amacıyla bir apartmana girdi. Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden kadınlardan birisi zıplayarak güvenlik kamerasına tokat attı. Bir dairenin kapısını açmayı denedikleri esnada apartman sakinleri tarafından yakalanan kadın hırsızların, ‘Taciz edildik’ diye problem çıkartarak olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

Yer: Eskişehir! Önce kamerayı tokatladılar sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Olay, dün öğle saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana, hırsızlık amacıyla 4 kadın girdi. Yüzlerini maske ile gizleyen 4 şüpheli kadın, girdikleri apartmanın merdivenlerinde bulunan güvenlik kamerasına yöneldi. Kadın hırsızlardan birisi zıplayarak kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat attı.

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'TACİZ EDİLDİK' DEYİP KAÇTILAR

Güvenlik kamerasını devre dışı bırakmayı başaramayan kadın hırsızlar, kayıt altına alınmalarını umursamayarak hırsızlık amacıyla üst katlara çıktı. Bir dairenin kapısını açmayı denedikleri esnada apartman sakinleri tarafından yakalanan kadın hırsızların, ‘Taciz edildik’ diye problem çıkartarak olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

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Kadın hırsızların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık

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