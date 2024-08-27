Yer: Fatih! Dairenin zemini çöktü, alt kata düşen genç kız yaralandı! 3 bina tahliye edildi

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

ALT KATA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan E.M. çöken yerle bir alt kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralanan E.M'yi hastaneye kaldırdı.

3 BİNA BOŞALTILDI

Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.



Polis sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır