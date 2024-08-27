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  4. Yer: Fatih! Dairenin zemini çöktü, alt kata düşen genç kız yaralandı! 3 bina tahliye edildi

Yer: Fatih! Dairenin zemini çöktü, alt kata düşen genç kız yaralandı! 3 bina tahliye edildi

27.08.2024 21:52
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İstanbul Fatih'te 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde çökme meydana geldi. Zemini çöken evden alt kata düşen genç kız yaralandı. Olayın yaşandığı bina ile yanındaki 2 bina tahliye edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

ALT KATA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan E.M. çöken yerle bir alt kata düştü.

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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralanan E.M'yi hastaneye kaldırdı.

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3 BİNA BOŞALTILDI

Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.

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Polis sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih bina
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