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  4. Yer: Gaziantep! Büfedeki tartışma cinayetle bitti

Yer: Gaziantep! Büfedeki tartışma cinayetle bitti

07.01.2025 01:02
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Gaziantep’te büfede çıkan tartışma kanlı bitti. Silahla vurulan şahıs hayatını kaybederken, katil zanlısı kayıplara karıştı.

Yer: Gaziantep! Büfedeki tartışma cinayetle bitti

Olay, Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karadağ (65) büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Karadağ yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Karadağ’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet katil
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