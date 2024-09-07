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  4. Yer: Gaziantep! Ekipler seferber oldu, 11 saat sonra arazide uyurken bulundu

Yer: Gaziantep! Ekipler seferber oldu, 11 saat sonra arazide uyurken bulundu

07.09.2024 16:22
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Gaziantep'te kaybolan zihinsel engelli Dede Aslan, 11 saat sonra evinden 1 km uzaklıkta arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken bulundu.

Yer: Gaziantep! Ekipler seferber oldu, 11 saat sonra arazide uyurken bulundu

İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Dede Aslan, dönmeyince ailesi aramaya başladı. Mahalle muhtarı İlhan Horoz, yakınları Aslan'a ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 116 jandarma ve mahallelinin de katıldığı geniş çaplı arama başlatıldı.

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11 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler, 11 saat sonra, akşam saatlerinde Dede Aslan'ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aslan’ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, ailesi ise ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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