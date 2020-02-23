Yer: Güney Afrika! Binlerce yıllık geleneği sürdürüyorlar

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kwazulu Natal Eyaleti'ndeki Zulu köylerindeki yerli halkın binlerce yıllık gelenekleri değişmeden sürüyor. Hint Okyanusu kıyısında yaşayan Zulular, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en fazla toprağa sahip olan yerli halklarından biri. Zuluların yaşadığı bölge aynı zamanda ülkenin yaban hayatı rezervleri alanında önemli potansiyele sahip. Yerli halkların en önemli geliri ise bölgede bulunan ulusal parklardan elde edilen kaynaklardan oluşuyor. Ulusal parkların çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan pek çok Zululu bu parklarda istihdam ediliyor. Bu nedenle KwaZulu-Natal'da turizme çok büyük bir önem veriliyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından desteklenen beyaz ve kara gergedanların korunması, çoğaltılıp başka parklara ve komşu ülkelere nakledilmesi konusunda dünyaca ünlenen Hluhluwe- İmfolozi Ulusal Parkı da KwaZulu-Natal'da bulunuyor. Söz konusu bölgede 15 dolayında irili ufaklı ulusal park veya koruma alanı bulunuyor. Hluhluwe- İmfolozi, İsimangaliso, Mkhuze Parkları ve Sungulwane ile Zuka gibi 10 çiftliğin birleşmesinden üretilen ve yeni milli park ilan edilen Munyawana özel parkı ise memeli ve kanatlı türlerin sayıca üstün olmalarıyla bunlar arasında sıyrılıyor.