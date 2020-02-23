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Yer: Güney Afrika! Binlerce yıllık geleneği sürdürüyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kwazulu Natal Eyaleti'nde yerli halk olarak bilenen Zululular, binlerce yıllık gelenek ve görenekleri hala sürdürüyor. Hint Okyanusu kıyısında yaşayan Zuluların hayatlarına tanık olmak için her yıl birçok ülkeden binlerce turist ziyarete geliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kwazulu Natal Eyaleti'ndeki Zulu köylerindeki yerli halkın binlerce yıllık gelenekleri değişmeden sürüyor. Hint Okyanusu kıyısında yaşayan Zulular, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en fazla toprağa sahip olan yerli halklarından biri. Zuluların yaşadığı bölge aynı zamanda ülkenin yaban hayatı rezervleri alanında önemli potansiyele sahip. Yerli halkların en önemli geliri ise bölgede bulunan ulusal parklardan elde edilen kaynaklardan oluşuyor. Ulusal parkların çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan pek çok Zululu bu parklarda istihdam ediliyor. Bu nedenle KwaZulu-Natal'da turizme çok büyük bir önem veriliyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından desteklenen beyaz ve kara gergedanların korunması, çoğaltılıp başka parklara ve komşu ülkelere nakledilmesi konusunda dünyaca ünlenen Hluhluwe- İmfolozi Ulusal Parkı da KwaZulu-Natal'da bulunuyor. Söz konusu bölgede 15 dolayında irili ufaklı ulusal park veya koruma alanı bulunuyor. Hluhluwe- İmfolozi, İsimangaliso, Mkhuze Parkları ve Sungulwane ile Zuka gibi 10 çiftliğin birleşmesinden üretilen ve yeni milli park ilan edilen Munyawana özel parkı ise memeli ve kanatlı türlerin sayıca üstün olmalarıyla bunlar arasında sıyrılıyor.

BİNLERCE YILLIK GELENEKLERİNİ BOZMADILAR

Lucia kasabasına bağlı 40 kişinin yaşadığı Veyane köyünde erkekler genelde av ve köyün güvenliğinden sorumlu olurken, kadınlar ise çocukları besleyip, evin günlük işleriyle uğraşıyor. Zuluların hayatına tanık olmak için her yıl dünyanın birçok ülkesinde binlerce turist ziyarete geliyor. Lucia kasabasından araçla yaklaşık 10 dakikada ulaşılan Veyane Kültürel Zulu Köyü girişinde turistleri Jabu Nkosi isimli rehber karşılıyor. Turistler, ismi Zuluca'da mutluluk anlamına gelen 'Jabu' adındaki genç kızın eşliğinde köyün kapısına götürülüp, köyün güvenliğinden sorumlu savaşçılarla bir araya getiriliyor. Savaşçılar, turistlere Zuluca, 'Buraya dost olarak mı, yoksa düşman olarak mı geldiniz?' diye sorması üzerine turistler rehber eşliğinde Zuluca, 'Dost olarak geldik' diyerek karşılık vermesiyle aralarında dostluk ilişkisi başlıyor. Nöbetçi, köyü gezmek isteyenleri şefe bildiriyor. Şefin onayından sonra turistler içeri alınıyor. Köy içerisinde ise ilk olarak köyün güvenliğinden sorumlu genç savaşçılar tanıtılıyor. Yaklaşık 2 saatlik Zulu köyü gezisinin son durağı ise geleneksel Zulu dansı oluyor. Zululu genç erkek ve kadınları köylerine gelen ziyaretçilere dans gösterisi sunmasıyla gezi son buluyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika zulular

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