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  4. Yer: Güngören... Bina yıkımı felakete dönüştü: 1 işçi göçük altında! Ekipler seferber oldu

Yer: Güngören... Bina yıkımı felakete dönüştü: 1 işçi göçük altında! Ekipler seferber oldu

29.11.2024 16:24
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29.11.2024 16:24
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İstanbul'un Güngören ilçesinde yıkımı esnasında kısmi çökme yaşanan binada 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine intikal eden ekipler işçileri göçükten çıkarmak için çalışmalarına sürüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre 1 işçi kurtarıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

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EKİPLER 2 İŞÇİ İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

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2 İŞÇİDEN 1'İ KURTARILDI

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İşçi Güngören bina
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