Yer: Güngören... Bina yıkımı felakete dönüştü: 1 işçi göçük altında! Ekipler seferber oldu

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
EKİPLER 2 İŞÇİ İÇİN SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
2 İŞÇİDEN 1'İ KURTARILDI
Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır