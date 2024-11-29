Yer: Güngören... Bina yıkımı felakete dönüştü: 1 işçi göçük altında! Ekipler seferber oldu

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

EKİPLER 2 İŞÇİ İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

2 İŞÇİDEN 1'İ KURTARILDI

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır