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Yer: Hakkari! EBA'ya girebilmek için internetin çektiği ahırın damına çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 20:11 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasında yaşayan bir grup öğrenci, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanmak için her gün köy dışında bulunan, cep telefonlarının çektiği internete erişimin sağlanabildiği ahırın damına çıkıyor. Öğrenciler kış gelmeden erişim sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Yer: Hakkari! EBA'ya girebilmek için internetin çektiği ahırın damına çıkıyorlar

Corona virüsü salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle milyonlarca öğrenci, evlerinde internete bağlanıp EBA’dan derslerini takip etmeye çalışıyor.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasındaki bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle zorluk yaşıyor.

Mezrada yaşayan, aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye gidenlerin olduğu bir grup öğrenci, her gün mezranın yaklaşık 1 kilometre dışında bulunan ahıra gidip damına çıkıyor.

Dama taşıdıkları sandalyelerinde sosyal mesafe kuralına uyarak oturan öğrenciler, burada EBA’ya bağlanarak derslerini takip etmeye çalışıyor.

Öğrenciler, kış ayları gelmeden yaşanan bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

“KIŞIN NE YAPACAĞIZ, BİLEMİYORUM”

Yaşanan mağduriyet nedeniyle yetkililere seslenen Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Lorina Kaplan, şu ifadeleri kullandı;

“EBA derslerine katılıyorum. Ayrıca canlı derslere giriyorum. Günün belli saatlerinde ben de arkadaşlarım gibi buraya gelip derslerimi takip etmeye çalışıyorum. Bu yıl üniversite sınavlarına gireceğim için de yoğun olarak çalışmak ve EBA’ya katılmak zorundayım. Kış ayları geldiğinde ise ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerin bu sorunumuzu çözmelerini istiyorum.”

Konservatuvar öğrencisi Berjin Kaplan ise “Köyümüzde hala şebeke yok. Canlı yayın derslerimize giremiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz; lütfen köyümüze şebeke gelsin. Havalar kötü olduğunda hiçbir şekilde derslere katılamıyoruz” diye konuştu.

Velilerden Mizgin Kaplan da “Köyde şebeke çekmediği için sadece çeken yerlere gelebiliyoruz. Öğrenciler ders görsün, diye her türlü zorluğa katlanıyoruz. Şimdi yine bir şekilde idare edebiliyorlar ama önümüz kış; nasıl yaparız, bu sorunu nasıl çözeriz, bilemiyoruz. Köyümüzde 90 hane ve 60- 70 öğrencisi var” dedi. (DHA)


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