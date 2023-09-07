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  4. Yer: Hatay! Annesini 5'inci kattan atmaya çalıştı, korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi

Yer: Hatay! Annesini 5'inci kattan atmaya çalıştı, korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi

07.09.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle annesini 5'inci kattan aşağıya atmaya çalıştı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Anne ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi. Binanın en üst katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen nedenle annesini balkondan atmaya çalıştı. Anne ise oğluna korkuluklardan tutunarak karşı koymaya çalıştı. O anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edildi ve süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Anneyse, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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