Yer: Hatay! Arkadaşıyla iddiaya girdi, arabayı yaşlı çiftin kullandığı motosikletin üzerine sürdü

Olay, Antakya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kafadar Caddesi Eski Hastane mevkiinde akşam saatlerinde Kahraman B. isimli şahıs, bir arkadaşıyla girdiği iddia üzerine otomobilini yaşlı bir çiftin bulunduğu motosikletin üzerine sürdü.

MOTOSİKLETLERİYLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜLER

Çarpmanın şiddetiyle motosikletleriyle beraber yere düşen yaşlı karı-koca hafif yaralandı. Yaşanan olay sırasında aynı zamanda görüntü kaydı yapan Kahraman B., kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede büyük tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Özen Polis Merkezi Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahraman B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şahsa "trafiği tehlikeye atmak, yakın takip kuralına uymamak, trafik güvenliği yükümlülüğüne uymamak" suçlarından 396 TL para cezası uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (İHA)





