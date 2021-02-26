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  4. Yer: Hatay! Gören hayrete düşüyor: Bu binanın çöktüğünü düşünenler var

Yer: Hatay! Gören hayrete düşüyor: Bu binanın çöktüğünü düşünenler var

26.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Yer: Hatay! Gören hayrete düşüyor: Bu binanın çöktüğünü düşünenler var

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor.

5 yıl önce yapılan 6 katlı binayı gören yoldan geçen vatandaşlar, çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor
Mimar Serdar Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanını yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan’ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

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'BİNANIN ÇÖKTÜĞÜNÜ DÜŞÜNENLER VAR'

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz 'neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen' dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye'de tek balkonları yamuk binadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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