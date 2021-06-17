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Yer: Hindistan! Nehirde bulundu, gören gözlerine inanamadı

17.06.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri'nde, ahşap bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bir bebek bulundu.

Yer: Hindistan! Nehirde bulundu, gören gözlerine inanamadı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde yer alan Ganj Nehri'nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine çevredekiler kutuyu sudan çıkararak içini açtı. Kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek bulundu.

ŞOKE OLDUK

Gördükleri karşısında şoke olan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, "Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şoke olduk. Kutuda ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları ve bebeğin burçları da vardı" ifadelerini kullandı. Chaudhary, Ganj Nehri'nde bulunması nedeniyle bebeğin adını ise "Ganj" koyduklarını kaydetti.

Daha sonra yardımseverlerin yaşanan olayı bildirmesinin ardından harekete geçen polis yetkilileri, sağlık kontrolleri için bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu ifade eden polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kız çocuğunun terk edilme nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk başta bebeğin hasta olduğundan şüphelendik, fakat kontrolden sonra tamamen iyi ve müşahede altında. Bu bir kız çocuğu sorunu olabilir ve ebeveynler yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Nedeni bilinmiyor. Bebeği yakında çocuk bakım merkezine göndermeyi planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ayrıca Uttar Pradeş eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, bebeğin Hindistan hükümeti koruması altına alındığını kaydetti.

Kaynak: İHA

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