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Yer hizmetleri personeline hakaret eden yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince, yer hizmeti veren T.S.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince, yer hizmeti veren T.S. adlı personele tepki göstererek hakaret eden F.E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer 26 Nisan günü saat 17.00'de sefer yapması planlanan ve 15 dakika rötar yapan uçağın yolcusu F.F.E., yer hizmeti veren T.S. adlı personele tepki göstermişti. F.F.E. adlı yolcunun, yer hizmeti personeline hakaret etme anları kameralara yansımıştı.
İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hakarete uğrayan yer hizmetleri personeli T.S.'nin şikayeti üzerine F.F.E. hakkında "Hakaret" suçundan işlem yapıldığı ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.F.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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