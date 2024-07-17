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  4. Yer: İsrail... 6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürdü! Alışveriş merkezinde kanlar içinde meditasyon yaptı

Yer: İsrail... 6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürdü! Alışveriş merkezinde kanlar içinde meditasyon yaptı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.07.2024 16:55
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İsrail'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir anne 6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürdükten sonra alışveriş merkezine gitti. Olay yerinde çekilen görüntüler kan dondururken kadının kanlar içinde AVM'de yürüdüğü ve yere oturup meditasyon yaptığı görüldü. İşte her ayrıntısı korkunç olan olayın detayları...

Yer: İsrail... 6 yaşındaki oğlunu baltayla öldürdü! Alışveriş merkezinde kanlar içinde meditasyon yaptı

İsrail'in Herzliya bölgesinde yaşanan bir olay tüyleri diken diken etti. İsmi açıklanmayan bir kadın oğlunu öldürdü, sonrasında yaptıkları ise akıllara durgunluk verdi. İşte dehşete düşüren olayın birbirinden korkunç ayrıntıları...

Milliyet'te yer alan habere göre; anne, 6 yaşındaki oğlunu Galil Yam mahallesinde baltayla öldürdü. Kadının evde bulunan evcil hayvanları da katlettiği öğrenilirken İsrail basını ise kadının eşinin Gazze'de savaşan bir yedek asker olduğunu yazdı.

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Korkunç olaydan görüntüler de geldi. Olay yerinde çekilen görüntülerde kadının saldırının ardından bir alışveriş merkezinde baltayla kanlar içinde yürüdüğü ve sonrasında yere oturup meditasyon yaptığı görüldü. Kadının 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü ancak İsrailli yetkililer bu iddiayı yalanladı.

Herzliya Belediye Başkanı olayla alakalı yaptığı açıklamada ise "Polis ve psikologların kadınla iletişime geçerek sakinleştirdiğini" belirtti.

Bölgede yaşayan ve kadını gören bir İsrailli ise şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten şaşkına döndüm. Polis ekipleri sokağımıza doluşunca korktum. Komşunun çocuğunu ve köpeğini vahşice öldürdüğünü öğrendim. Burnumuzun dibinde yaşanan bir olay, dehşete düştüm"

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cinayet İsrail
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