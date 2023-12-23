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  4. Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

23.12.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kişi, 1 haftadır takip ettiği iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı. İş insanı kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Bölgeye ekipler sevk edilirken iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, öğle saatlerinde Pendik’te Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM’den para çektiği sırada iddiaya göre kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan iş insanı kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş insanının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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