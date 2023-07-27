HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: İstanbul! 100 bin lira kira talebini reddetti, kanlar içinde kaldı: Beyzbol sopasıyla saldırdılar

Yer: İstanbul! 100 bin lira kira talebini reddetti, kanlar içinde kaldı: Beyzbol sopasıyla saldırdılar

27.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da ev sahibinin 100 bin lira kira talebini kabul etmeyen kiracı saldırıya uğradı. İddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Hasan Eğilmez, "Beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular arkamdan. Tabii ki darbelerin etkisiyle yere düştüm. Ben kanlar içinde yerde yatarken beyzbol sopasıyla tekrar başıma vurdular" dedi.

Yer: İstanbul! 100 bin lira kira talebini reddetti, kanlar içinde kaldı: Beyzbol sopasıyla saldırdılar

Ev sahipleriyle kiracılar arasında kira artışı anlaşmazlıkları sıkça yaşanıyor. Başakşehir'de iddiaya göre bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. 3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'e ev sahibi kirasını artırması gerektiğini söyledi. Eğilmez son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Eğilmez yaşananları anlattı.

100-bin-lira-kira-talebini-reddeden-kiraciya-beyzbol-sopali-saldiri-iddiasi_7897_dhaphoto5

30 BİN TL'LİK KİRAYI 100 BİNE ÇIKARMAK İSTEDİ

46 yaşındaki Hasan Eğilmez, "Başakşehir'de yaşıyorum ailemle birlikte. Dün başımızdan bir olay geçti. Bu zaten bir sene öncesine dayanıyor. Bildiğimiz bu kiracı ev sahibi olaylarından. Ev sahibi burada olmayacak bir bedel istedi. 100 bin lira kira istedi. Biz buradaki fiyatların ne olduğunu bildiğimiz için 40 bin liralık bir teklifte bulunduk. Burada bu dediğim rakamları geçen bir daire de yok zaten. Bunlar illa ki zorla kendilerinin tehditleriyle başka numaralarıyla devamlı bizi arayarak bir seneden beri taciz etmeye başladılar. Bu süreçte tabii ki eve kapıya dayanmalar devamlı telefonda arayışlar bizi dışarıda gördüklerinde sesli sesli bağırmalar. İnsanların içinde bir taraftan da rezil etme peşindelerdi kendileri. Olay dün büyümeye başladı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında çocuklar parkta oynuyordu. Bizim 1 buçuk yaşında bir kızımız var. Bir oğlumuz var 8 yaşında. Bunları ben eve götürürken karşılaştık. Çünkü onlar da aynı blokta kaldıkları için tekrar yine bu kira konusunu açtı. Her zaman her gördüğünde açtığı gibi. 'Tamam anlaşırız, konuşuruz' dedim hani görüşürüz bunu tekrar dedim. 'Yok şimdi görüşeceğiz' dedi. Ben 'Verdiğim teklif geçerli' dedim. 'Yok ben 100 bin lira istiyorum' dedi. Bir de bunun üstünde durdu. 'Yoksa gidersin buradan, ayrılman gerekiyor' dedi. Ben, 'Burada çocuklar var dedim hoş değil bu yaptığınız' dedim. Kendisi hala diretti. 'Ben gidiyorum' dedim. Beni çekti itti ama ben hiçbir karşılık vermedim. Ondan sonra normal bir şekilde evime gittim. Evime gittiğimde akşam bir yürüyüşe geçtiğimizde tekrar parkın oralarda karşılaştık. Yine insanların içinde yine bağırdı saldırdı. Benim bir arkadaş vardı, kendisi onu tuttu. Ben yaşı büyük diye saygımdan dolayı birşey yapmadım. Birşey de söylemedim orada. Biz normal bir şekilde devam ettik" dedi.

100-bin-lira-kira-talebini-reddeden-kiraciya-beyzbol-sopali-saldiri-iddiasi_7897_dhaphoto1

"4-5 DARBE VURDULAR"

Beyzbol sopalarıyla saldırıya uğradığını iddia eden Eğilmez, "Bu bizi takibe aldı yürüyüş yaparken. Biz siteye geldiğimizde bu şahıs zaten planlamış bütün herkesi ayaklandırmış. Sitenin içinde sitenin dışında da bekleyenler vardı beyzbol sopalarıyla, hatta birinde silah da gördük bize silahla gözdağı vermek istedi. Bu indiğinde bir telefon görüşmesi yaptı biraz daha arabasının içinde durdu tam site çıkışında. O arada çıktıktan sonra bana doğru geldi. Ben de tabii kendimi siper almak istedim. Çünkü o tek gelmedi. Orada 5-6 kişi üstüme yürüdü. Ben arka taraftakileri göremedim. Hızlı bir şekilde arkama geçip beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular. Tabii ki darbelerinin etkisiyle yere düştüm. Yere düştüğümde bu kişi tekrar kendi beyzbol sopasıyla ben yerde yatarken kanlar içinde, tekrar başıma vurdu. Güvenlikler müdahale etmeye çalıştı. Onlara da saldırdılar. Sonrasında zaten bir arkadaşım beni aldı siteden çıktık. Direkt biz hastaneye gittik. Çünkü aşırı kan kaybı vardı. Bu arada orada gittik, tedavi olduk. Ben bu kişilerden zaten şikayetçi olacağım. Darp raporunu aldık. Şimdi şöyle bir söylemleri vardı. Devlet biziz, kanun biziz, savcı da biziz, avukat da biziz. Yani devletime güvendiğim için ben de bugün şikayette bulunacağım. Bundan sonraki süreci sonuna kadar takip edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Destici'den 'vergi' önerisi!Destici'den 'vergi' önerisi!
İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltıİstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Manisa'da orman yangını! Alevler hızla yayıldıManisa'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.