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Yer: İstanbul... 1600 yıllık surlarda şaşırtan görüntü!

22.03.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir süre önce restore edilen tarihi kara surlarının Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde bulunan birçok bölümü hafta sonu yapılan mangallar ve madde bağımlılarının yaktığı ateş nedeniyle siyaha büründü. Bir sürücü ateş yakan kişileri kameraya kaydetti. Çevre sakinlerinden biri "Belediye ekiplerini görüyoruz, motosikletli ekipler burayı kontrol etmek için geliyor. Mümkün olduğunca gezip bu tip olaylarda ceza yazıyorlar ama kaçak yollarla hala mangal yakanlar, çevreyi kirletenler var" dedi.

Yer: İstanbul... 1600 yıllık surlarda şaşırtan görüntü!

Tarihi kara surlarının, Zübeyde Hanım büstünün de içerisinde yer aldığı Kennedy Caddesi'ndeki park ve yeşil alanlara piknik yapmak için gelenler ile uyuşturucu madde kullananlar mangal ve ateş yakarak surlara zarar verdi.

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Çevresinde yakılmış atıkların da bulunduğu dikkat çeken 1600 yıllık surların, sahile paralel kısımlarında duman isleri oluştuğu dikkat çekti.

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Yoldan geçen bir sürücü ateş yakan kişileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, surların yakınına park edilen bir aracın yanındaki birkaç kişinin ateş yaktığı görülüyor.

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Ufak bir sallantıda yıkılırsa... Ufak bir sallantıda yıkılırsa...

"PİKNİKÇİLER VE TİNERCİLER SURLARA ZARAR VERİYOR"

Çevre sakinlerinden Kemal Bingüler, "Burada mangal ya da ateş yaktıklarında insan sağlığına da zarar veriyorlar. Duman altında oturmak durumunda kalıyorsunuz tabii rahatsız oluyorsunuz. Surların dibinde genelde tinerciler ateş yakıyor, surları simsiyah yapıp zarar veriyorlar. İnsanlar bazen çöplerini de buralarda bırakıp gidiyor.

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Belediye ekiplerini görüyoruz, motosikletli ekipler burayı kontrol etmek için geliyor. Mümkün olduğunca gezip bu tip olaylarda ceza yazıyorlar ama kaçak yollarla hala mangal yakanlar, çevreyi kirletenler var.

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Burası bizim tarihi eserimiz, kaçak olarak ateş yakanları, çöp atanları bizler de elimizden geldiğince uyarıp, şikayet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)


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