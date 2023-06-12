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  4. Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

12.06.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, 17 yaşındaki genç kızı adım adım takip etti. Durumu fark eden genç kız yardım çığlığı atınca sokak ayağa kalktı. Öfkeli kalabalığın ortasına kalan şüpheli, tekme tokat dayak yedi. Kalabalığın elinden polisin gelmesiyle kurtarılan şüpheli, verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Genç kızı adım adım takip etti. Tehdit ve hakaretler savurdu. Kız bağırıp yardım isteyince ortalık karıştı. Taciz şüphelisini polis kalabalığın elinden zor aldı.

GENÇ KIZ YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI, SOKAK AYAĞA KALKTI

Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleliden dayak yiyen o adam, iddiaya göre 17 yaşındaki bir kızı takip ediyordu. Bir süre sonra caddeye aracını bıraktı ve yaya olarak takibine devam etti. Kız durumun farkına varınca, adama dönüp 'Ne yapıyorsun' dedi. Adam, genç kızın sorusuna küfürle karşılık verdi. Kız da bunun üzerine yardım çığlığı attı. Kızın çığlığı sokağı ayağa kaldırdı, çığlığı duyan koşup geldi.

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TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Adam kaçmak isteyip aracına yöneldi ama mahalleli izin vermedi. Kalabalığın ortasına kalan şüpheli, tekme tokat dayak yedi. Bağrışmaları duyan pencere ve balkonlara koştu. Kimi o anları kaydetti, kimi de hemen polisi aradı. Öfkeli kalabalığın elinden şüpheliyi polisler aldı.

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SERBEST KALDI

Kanal D Haber'in haberine göre gözaltına alınıp karakola götürülen taciz şüphelisi ifadesinde 'Bir tanıdığıma benzettim' dedi ve savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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İstanbul taciz

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