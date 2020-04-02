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  4. Yer: İstanbul! 29. kattaki evin balkonuna çıkıp, intihar etmek istedi

Yer: İstanbul! 29. kattaki evin balkonuna çıkıp, intihar etmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da eşiyle tartışan şahıs, 29. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs, polisin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçti.

Kartal’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre 29 yaşındaki E.Ç. bilinmeyen bir nedenle karısıyla tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs 29. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Polis, şahısla konuşması için eşini de olay yerine çağırdı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Şahıs, polisin ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçti. Polis, ifadesini almak üzere şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA


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