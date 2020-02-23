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  4. Yer: İstanbul! 9 araç kundaklandı sokak savaş alanına döndü

Yer: İstanbul! 9 araç kundaklandı sokak savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 05:11 | Son Güncelleme

Fatih'te gece saatlerinde maskeli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler park halinde duran 9 otomobile ateşe verdi. Park halindeki otomobiller kısa sürede alev topuna dönerken, olayı gerçekleştiren şüpheliler yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Fatih, Ayvansaray Mahallesinde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli olduğu öğrenilen kişi yada kişiler Mumhane Caddesi üzerinde park halinde duran 9 otomobile yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede park halindeki otomobilleri sararken şüpheliler de hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Araçların yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Bu sırada bazı mahalle sakinleri de kendi imkanları ile araçları söndürmek istedi. Otomobillerden yükselen alevler adeta mahallede geceyi aydınlattı. Bu sırada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti. Yanan otomobillerde zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu görüldü. İtfaiye ekipleri her iki koldan da araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı.

ARABASINI KURTARMAK İSTEDİ

İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederken bir mahalle sakini de aracını yanan otomobillerin yanından almak için aracına bindi. Polis ekiplerinin uyarmasıyla araçtan indirilen otomobil sahibi güvenlik şeridinin dışına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar medyana geldi. Bu sırada polis ekipleri de araçları yanan otomobil sahiplerinden yaşanan olay ile ilgili bilgi aldığı görüldü. Polis ekipleri de yanan araçlarda olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı yöndeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HEM VİDEO ÇEKTİ HEM DE ŞÜPHELERİ ARAÇLA TAKİP ETTİ

Park halindeki otomobillerin ateşe verilmesinin hemen ardından aracıyla giden bir vatandaş şüphelileri görünce otomobilinin kornasını çalarak mahalle sakinlerini uyandırmaya çalışması çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de aracı kullanan vatandaşın yanan araçları çekerken kaçan şüphelileri de takip ettiklerini söyledi. Görüntülerin devamında ise mahalle sakinlerine şüphelilerin kaçtıklarını polisleri aramaları gerektiğini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih kundaklama

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