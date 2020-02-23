Yer: İstanbul! 9 araç kundaklandı sokak savaş alanına döndü

Olay Fatih, Ayvansaray Mahallesinde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli olduğu öğrenilen kişi yada kişiler Mumhane Caddesi üzerinde park halinde duran 9 otomobile yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede park halindeki otomobilleri sararken şüpheliler de hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Araçların yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Bu sırada bazı mahalle sakinleri de kendi imkanları ile araçları söndürmek istedi. Otomobillerden yükselen alevler adeta mahallede geceyi aydınlattı. Bu sırada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti. Yanan otomobillerde zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu görüldü. İtfaiye ekipleri her iki koldan da araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı.