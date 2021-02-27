Yer: İstanbul! Aç kalan domuzlar mesire alanına indi

Ayazağa Yeşiltepe mevkiinde önceki gün hafta içi ormanlık alanda aç kalan yaban domuzları mesire alanına indi. Bir süre mesire alanında dolaşan domuzlar, piknik yapan vatandaşların şaşkın bakışları arasında etrafta yiyecek aramaya başladı. Kendilerini fark eden köpeklerin havlamalarına aldırış etmeden etrafta gezinen domuzlar, piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla karınlarını doyurdu. O sırada, domuzlardan biri kendilerine havlamaya devam eden köpeklere doğru koştu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

'HAYVANLAR AÇLIKTAN GELİYOR'

Son zamanlarda, aç kalan domuzlarla sıklıkla karşılaştıklarını söyleyen Recep Karakuş "Kar yağdığında gelmişti. Aramızda 100 metre mesafe vardı. Sık geliyorlar. Çünkü hayvanlar açlıktan geliyorlar. Onlar gittikten sonra yerlere bakmaya gittik. Yerleri hep eşmişler. Hayvanlar yiyecek arıyorlar. Ya da birileri piknik yaparsa onların kokusuna geliyorlar. İnsanlara saldırdıklarına hiç denk gelmedim. Tabii karşısına fazla çıkmayacaksın. Kızdırırsan illa ki saldırır. Geçen gün arkadaşlar mesire alanında gördüler. Mesire alanının girişine kadar gelmişler" dedi.