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  4. Yer: İstanbul! Adalar - Bostancı teknesinin dümeni kilitlendi, paniğe kapıldılar

Yer: İstanbul! Adalar - Bostancı teknesinin dümeni kilitlendi, paniğe kapıldılar

07.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul'a Adalar - Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi. Dümeni kilitlenen teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı.

Yer: İstanbul! Adalar - Bostancı teknesinin dümeni kilitlendi, paniğe kapıldılar

Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi. Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti. Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi.

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PANİĞE KAPILDILAR

Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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