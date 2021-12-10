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Yer: İstanbul! Afrikalı yolcuya taksicilerden meydan dayağı

10.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta taksici ile Afrika uyruklu yolcu arasında başlayan sözlü tartışma, taksicinin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Yolcu, dakikalarca yerde tekmelenirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yer: İstanbul! Afrikalı yolcuya taksicilerden meydan dayağı

Olay, sabah erken saatlerde Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi ile bindiği taksinin şoförünün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarını çağırması üzerine kavgaya dönüştü. Bir araya gelen taksi şoförleri, yolcuyu araçtan indirip darp etmeye başladı.

DAKİKALARCA YERDE TEKMELENDİ

Dakikalarca yerde tekmelenen yolcu, "Durun, yapmayın" diyerek taksicilerin elinden kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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